Video Yaşam SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler!
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler!

SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler!

26 Ağustos 2026 07:46

Son dakika haberi: Yalova'da yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter şüpheli sıfatıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Güllü'nün ölümünün üzerindeki sır perdesi hala aydınlatılamadı. Sanatçının hayatını kaybettiği güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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