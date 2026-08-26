Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video

26 Ağustos 2026 10:11

Adana'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 41 sürücüye toplam 1 milyon 266 bin lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir sürücüye basın mensuplarını kolundaki yarayı sorması üzerine önce, "Uçakla kaza yaptım" derken sonra "Bıçaklandım" demesi dikkat çekti.