Video Yaşam Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video

Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video

26 Ağustos 2026 10:11

Adana'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 41 sürücüye toplam 1 milyon 266 bin lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir sürücüye basın mensuplarını kolundaki yarayı sorması üzerine önce, "Uçakla kaza yaptım" derken sonra "Bıçaklandım" demesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Orhan Kemal Bulvarı'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 11.00 ile 13.00 arasında yapılan uygulamada 197 araç kontrol edildi.

Denetim sırasında uygulama noktasını fark eden C.T., yolun sağında bulunan bir aracın arkasına saklandı. Durumu fark eden trafik polisi, C.T.'yi bulunduğu yerden çıkararak denetim noktasına getirdi. Yapılan kontrolde C.T.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından cezai işlem uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi.

Basın mensuplarının "Uygulamadan neden kaçtınız?" sorusuna C.T., "Yok" cevabını verdi. Ardından "Kask takmıyorum, ceza yedim şu anda, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup oluşmadığının sorulması üzerine ise C.T., "Uçakla kaza yaptım, gerek yok sormayın, zaten adam ceza yazıyor, insanın morali bozuluyor" ifadelerini kullandı.

C.T.'nin, basın mensuplarını kastederek polis memuruna, 'Size Allah yardım etsin bunlarla' demesi dikkat çekti.

"1 MİLYON 266 BİN TL CEZA UYGULANDI"
Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 8 araç ise trafikten men edildi. Plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmamak ve yüksek sesle müzik dinlemek gibi ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 266 bin lira para cezası uygulandı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı: Kaza anı kamerada 02:36
Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı: Kaza anı kamerada 26.08.2026 | 10:01
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video 02:14
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video 26.08.2026 | 09:59
Adana’da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 00:36
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 26.08.2026 | 09:41
Sultangazi’de çalışan işçi, 3’üncü kattan düştü! O anlar kamerada 01:01
Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada 26.08.2026 | 09:05
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 03:02
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.08.2026 | 09:02
Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı! | Video 01:40
Gaziosmanpaşa'da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı! | Video 26.08.2026 | 08:53
‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı | Video 01:20
‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı | Video 26.08.2026 | 08:21
Sancaktepe’de demirci dükkanı alev alev yandı | Video 00:24
Sancaktepe'de demirci dükkanı alev alev yandı | Video 26.08.2026 | 08:21
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! 03:25
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! 26.08.2026 | 07:33
Bursa’da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video 00:28
Bursa'da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video 25.08.2026 | 16:45
Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 00:55
Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 25.08.2026 | 16:23
Gaziantep’te 3 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:13
Gaziantep'te 3 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.08.2026 | 16:08
Tonlarca toprak yüklü kamyon ufak bir temasla zemine gömüldü! O anlar güvenlik kamerasında 04:45
Tonlarca toprak yüklü kamyon ufak bir temasla zemine gömüldü! O anlar güvenlik kamerasında 25.08.2026 | 15:07
Karabük’te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video 01:17
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video 25.08.2026 | 14:57
Çekmeköy’de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 01:06
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 25.08.2026 | 14:24
Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:33
Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 25.08.2026 | 14:14
Çanakkale’de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale başladı... | Video 00:23
Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale başladı... | Video 25.08.2026 | 13:36
Üsküdar’da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu! | Video 00:41
Üsküdar’da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu! | Video 25.08.2026 | 12:49
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video 00:29
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video 25.08.2026 | 12:44
17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay’e el konuldu | Video 00:52
17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay'e el konuldu | Video 25.08.2026 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA