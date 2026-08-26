Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video
26 Ağustos 2026 10:11
Adana'da kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimde 41 sürücüye toplam 1 milyon 266 bin lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir sürücüye basın mensuplarını kolundaki yarayı sorması üzerine önce, "Uçakla kaza yaptım" derken sonra "Bıçaklandım" demesi dikkat çekti.
Denetim sırasında uygulama noktasını fark eden C.T., yolun sağında bulunan bir aracın arkasına saklandı. Durumu fark eden trafik polisi, C.T.'yi bulunduğu yerden çıkararak denetim noktasına getirdi. Yapılan kontrolde C.T.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve kask takmadığı belirlendi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamak suçlarından cezai işlem uygulanırken, motosikleti trafikten men edildi.
Basın mensuplarının "Uygulamadan neden kaçtınız?" sorusuna C.T., "Yok" cevabını verdi. Ardından "Kask takmıyorum, ceza yedim şu anda, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.
Kolundaki yaranın kaza sonucu oluşup oluşmadığının sorulması üzerine ise C.T., "Uçakla kaza yaptım, gerek yok sormayın, zaten adam ceza yazıyor, insanın morali bozuluyor" ifadelerini kullandı.
C.T.'nin, basın mensuplarını kastederek polis memuruna, 'Size Allah yardım etsin bunlarla' demesi dikkat çekti.
"1 MİLYON 266 BİN TL CEZA UYGULANDI"
Gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 41 sürücüye cezai işlem uygulandı, 8 araç ise trafikten men edildi. Plakasız araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmak, kask takmamak ve yüksek sesle müzik dinlemek gibi ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 266 bin lira para cezası uygulandı.
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