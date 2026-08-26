Video Yaşam Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video

Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video

26 Ağustos 2026 09:43

Adana’da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nde meydana geldi. Bahar N.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ASF 737 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarpıp, metrelerce yükseklikten caddeye düşüp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, otomobildeki Bahar N.'yi çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana’da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 00:36
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 26.08.2026 | 09:41
Sultangazi’de çalışan işçi, 3’üncü kattan düştü! O anlar kamerada 01:01
Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada 26.08.2026 | 09:05
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 03:02
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.08.2026 | 09:02
Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı! | Video 01:40
Gaziosmanpaşa'da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı! | Video 26.08.2026 | 08:53
‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı 01:20
‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı 26.08.2026 | 08:21
Sancaktepe’de demirci dükkanı alev alev yandı | Video 00:24
Sancaktepe'de demirci dükkanı alev alev yandı | Video 26.08.2026 | 08:21
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü’nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! 03:25
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! 26.08.2026 | 07:33
Bursa’da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video 00:28
Bursa'da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video 25.08.2026 | 16:45
Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 00:55
Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 25.08.2026 | 16:23
Gaziantep’te 3 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:13
Gaziantep'te 3 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.08.2026 | 16:08
Tonlarca toprak yüklü kamyon ufak bir temasla zemine gömüldü! O anlar güvenlik kamerasında 04:45
Tonlarca toprak yüklü kamyon ufak bir temasla zemine gömüldü! O anlar güvenlik kamerasında 25.08.2026 | 15:07
Karabük’te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video 01:17
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video 25.08.2026 | 14:57
Çekmeköy’de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 01:06
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 25.08.2026 | 14:24
Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 00:33
Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 25.08.2026 | 14:14
Çanakkale’de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale başladı... | Video 00:23
Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale başladı... | Video 25.08.2026 | 13:36
Üsküdar’da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu! | Video 00:41
Üsküdar’da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu! | Video 25.08.2026 | 12:49
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video 00:29
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video 25.08.2026 | 12:44
17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay’e el konuldu | Video 00:52
17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay'e el konuldu | Video 25.08.2026 | 12:39
Kağıthane’de dronlu operasyonla yakalanan kurye: Harabe binada kaldım, uyandığım da altınlar yoktu | Video 08:20
Kağıthane’de dronlu operasyonla yakalanan kurye: Harabe binada kaldım, uyandığım da altınlar yoktu | Video 25.08.2026 | 12:17
Gaziosmanpaşa’da kadına silahlı saldırı! O anlar kamerada 01:18
Gaziosmanpaşa'da kadına silahlı saldırı! O anlar kamerada 25.08.2026 | 11:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA