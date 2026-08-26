Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video
26 Ağustos 2026 09:43
Adana’da köprüden alt yola düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki Şehit Fatih Ongun Köprüsü'nde meydana geldi. Bahar N.'nin kontrolünü yitirdiği 01 ASF 737 plakalı otomobil, demir bariyerlere çarpıp, metrelerce yükseklikten caddeye düşüp, ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, otomobildeki Bahar N.'yi çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahar N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 26.08.2026 | 09:41
01:01
Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada 26.08.2026 | 09:05
03:02
01:40
01:20
‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, park halindeki 4 araca çarptı 26.08.2026 | 08:21
00:24
Sancaktepe'de demirci dükkanı alev alev yandı | Video 26.08.2026 | 08:21
03:25
SON DAKİKA | Sanatçı Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler! 26.08.2026 | 07:33
00:28
Bursa'da orman yangını! Havadan karadan müdahale ediliyor... | Video 25.08.2026 | 16:45
00:55
Artvin’de yangın! 2 ev kullanılmaz hale geldi | Video 25.08.2026 | 16:23
01:13
04:45
01:17
Karabük'te otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! | Video 25.08.2026 | 14:57
01:06
Çekmeköy'de bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 25.08.2026 | 14:24
00:33
Batman’da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 25.08.2026 | 14:14
00:23
Çanakkale'de yangın! Havadan ve karadan yoğun müdahale başladı... | Video 25.08.2026 | 13:36
00:41
Üsküdar’da seyir halindeki cip alevlere teslim oldu! | Video 25.08.2026 | 12:49
00:29
İstanbul’da yakalandılar: Ucuz daire vaadiyle kapora tuzağı! | Video 25.08.2026 | 12:44
00:52
17,9 Milyar liralık kara para ağına darbe! Dinamikpay'e el konuldu | Video 25.08.2026 | 12:39
08:20
01:18
Gaziosmanpaşa'da kadına silahlı saldırı! O anlar kamerada 25.08.2026 | 11:44