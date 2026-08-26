Bingöl'de barakada yangın çıktı! | Video
26 Ağustos 2026 12:34
Bingöl'de barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.
Olay, Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir barakada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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