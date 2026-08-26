İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video

26 Ağustos 2026 12:04

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli soruşturma kapsamında, yasa dışı silah imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik İzmir merkezli Manisa'yı da kapsayan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma genelinde 100 adet tabanca ile sahte Euro yapımında kullanılan döküm kalıpları ele geçirildi.