Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü | Video
26 Ağustos 2026 12:27
Konya'da bir dönercide yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan kadın o esnada orada bulunan polis memurunun yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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