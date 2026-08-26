Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü | Video 26 Ağustos 2026 12:27 Konya'da bir dönercide yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan kadın o esnada orada bulunan polis memurunun yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İşyerinde yemek yiyen bir kadının soluk borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefes alamayan ve fenalaşan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ancak müdahaleler yetersiz kaldı. Bu esnada orada bulunan bir polis memuru kadına hızlıca heimlick manevrası uyguladı. Talihsiz kadının bu müdahale ile soluk borusuna kaçan yiyecek çıkartıldı ve rahat bir nefes aldı. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.