Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 26 Ağustos 2026 13:05 Esenyurt'ta yolun ortasında duran dolmuştan inen iki vatandaş, hareket halindeki tırın önünden geçmek istedi. Tır sürücüsünün yayaları fark etmeden ilerlemesiyle yaşanan tehlikeli anlarda bir kişi hızla karşıya geçerken, kadın ise tırın kendisine çok yaklaştığını fark ederek son anda çalılıkların üzerine atlayıp ezilmekten kurtuldu. O anlar moda kurye Sedat Eroğlu’nun kask kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Görüntüler Esenyurt Doğanaraslı Bulvarı'nda kaydedildi. Motosiklet sürücüsü Sedat Eroğlu'nun kaydettiği görüntülerde yol üzerinde bir tırın ve çevresinde araçların bulunduğu görülüyor. Dolmuştan inen iki kişi, tırın önünden yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Erkek tırın önünden hızlı şekilde geçerek karşıya ulaşırken, kadın ise tırın hareket ettiğini fark edince kendisini son anda yol kenarındaki çalılıkların üzerine atıyor.

Kameraya yansıyan görüntüler, trafikte araçlar arasında karşıya geçmeye çalışan yayaların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Özellikle büyük araçların sürücülerinin görüş açısının sınırlı olması nedeniyle, tır ve kamyon gibi araçların önünden geçmeye çalışan yayaların saniyeler içerisinde hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği görüldü.