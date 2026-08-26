Aile Sağlığı Merkezi'nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 26 Ağustos 2026 13:33 Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, fazla beklediğini iddia ederek, danışma masasını dağıtıp görevliye saldırmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasını yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Bağcılar Rumeli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini ileri sürerek görevli ile tartıştı. Tartışmanın ardından şüpheli, danışma masasını dağıtıp, görevliye saldırma girişiminde bulundu. Bunun üzerine orada bulunan hastalar, saldırganı uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

DERNEKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Aile Hekimliği Derneği'nden yapılan açıklamada "25 Ağustos Salı sabahı saat 10.02'de başvuran hasta yalnızca 8 dakika beklediği için hasta kayıt masasını ve çevresindeki kamuya ait malzemeleri dağıtarak sağlık çalışanlarının görev yaptığı alanı kullanılamaz hale getirmiş ve sağlık hizmetini kesintiye uğratmıştır. Ortaya çıkan görüntü, yalnızca dağılan bir masa veya yere saçılan tıbbi malzemelerden ibaret değildir. Sağlık çalışanlarının güvenli, huzurlu ve insan onuruna yakışır bir ortamda çalışması bir ayrıcalık değil, en temel hakkıdır. Sağlık kuruluşlarının da hem çalışanlar için hem de hastalar için güvenli alanlar olması gerekir. Sağlıkta şiddetin bahanesi, gerekçesi ve mazereti olamaz. Yetkilileri, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak konusunda daha etkin ve caydırıcı tedbirler almaya, sağlık kuruluşlarında şiddeti önleyecek mekanizmaları güçlendirmeye çağırıyoruz. Çünkü sağlık çalışanına yönelen her şiddet eylemi, yalnızca bir çalışana değil, sağlık hizmetinin kendisine yönelik bir saldırıdır" ifadelerine yer verildi.