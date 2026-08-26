Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video
26 Ağustos 2026 13:21
Artvin-Şavşat karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan aşırı yağışların ardından Artvin-Şavşat karayolunun 50. kilometresinde, Pınarlı (Porta) köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
Olayın ardından yetkililerin bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.
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