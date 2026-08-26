Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
26 Ağustos 2026 13:47
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ile kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza hapı, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 26.08.2026 | 13:39
01:40
00:26
Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video 26.08.2026 | 13:18
00:13
Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 26.08.2026 | 13:02
05:25
00:52
Bingöl'de barakada yangın çıktı! | Video 26.08.2026 | 12:30
00:58
02:48
02:17
İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video 26.08.2026 | 11:41
00:41
02:35
02:15
Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 26.08.2026 | 10:58
03:05
Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada... 26.08.2026 | 10:44
00:29
00:47
02:36
02:14
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video 26.08.2026 | 09:59
00:36
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 26.08.2026 | 09:41
01:01
Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada 26.08.2026 | 09:05