Video Yaşam Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video
Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video

26 Ağustos 2026 13:47

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda yüzlerce uyuşturucu hap ile kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilerin bulunduğu 21 ayrı adres belirlendi.

Belirlenen adreslere 25 Ağustos tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 656,5 gram kubar esrar, 418 adet sentetik ecza hapı, 224 adet ecstasy hapı, 27,12 gram metamfetamin ve 12 kök dikili Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden R.T. (39), Y.S. (31), S.Y. (41) ve S.U. (41) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.K. (30) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 01:41
Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 26.08.2026 | 13:39
Aile Sağlığı Merkezi’nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 01:40
Aile Sağlığı Merkezi'nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 26.08.2026 | 13:27
Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video 00:26
Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video 26.08.2026 | 13:18
Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 00:13
Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 26.08.2026 | 13:02
Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video 05:25
Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video 26.08.2026 | 12:54
Bingöl’de barakada yangın çıktı! | Video 00:52
Bingöl'de barakada yangın çıktı! | Video 26.08.2026 | 12:30
Konya’da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü | Video 00:58
Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlick manevrası ile ölümden döndü | Video 26.08.2026 | 12:24
Üsküdar ve Beykoz’da haraç almak için evleri kurşunladılar! 4 şüpheli yakalandı | Video 02:48
Üsküdar ve Beykoz'da haraç almak için evleri kurşunladılar! 4 şüpheli yakalandı | Video 26.08.2026 | 12:05
İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video 02:17
İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video 26.08.2026 | 11:41
Bakırköy’de operasyon: Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdılar! | Video 00:41
Bakırköy’de operasyon: Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdılar! | Video 26.08.2026 | 11:24
Nazilli’de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 02:35
Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 26.08.2026 | 11:15
Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02:15
Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 26.08.2026 | 10:58
Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada... 03:05
Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada... 26.08.2026 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada 00:29
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada 26.08.2026 | 10:32
Adana’da iki kadın, midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı! | Video 00:47
Adana'da iki kadın, midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı! | Video 26.08.2026 | 10:30
Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı: Kaza anı kamerada 02:36
Yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, kaldırımdaki yaşlı adam ve torunu yaralandı: Kaza anı kamerada 26.08.2026 | 10:01
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video 02:14
Kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 1 milyon 266 bin TL ceza | Video 26.08.2026 | 09:59
Adana’da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 00:36
Adana'da otomobil, köprüden alt yola düştü! | Video 26.08.2026 | 09:41
Sultangazi’de çalışan işçi, 3’üncü kattan düştü! O anlar kamerada 01:01
Sultangazi'de çalışan işçi, 3'üncü kattan düştü! O anlar kamerada 26.08.2026 | 09:05
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 03:02
Ankara’da kömür yüklü tırda 1 buçuk kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 26.08.2026 | 09:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA