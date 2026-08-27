İnegöl’de mühürlü boya imalathanesinde yangın: 3 iş yeri zarar gördü | Video

27 Ağustos 2026 08:37

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 3 ay önce faaliyetine son verilerek mühürlenen boya üretim imalathanesinde yangın çıktı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması sonucu 3 iş yeri zarar görürken, park halindeki minibüs de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, yanan iş yerinin yanındaki oto tamirhanesinde bulunan yavru köpek ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.