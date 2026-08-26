Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video
26 Ağustos 2026 16:29
Konya'da bir dönercide yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan kadın o esnada orada bulunan polis memurunun yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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