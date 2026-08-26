Video Yaşam Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video
Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video

Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video

26 Ağustos 2026 16:29

Konya'da bir dönercide yemek yerken soluk borusuna yiyecek kaçan kadın o esnada orada bulunan polis memurunun yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

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Olay, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. İşyerinde yemek yiyen bir kadının soluk borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefes alamayan ve fenalaşan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu ancak müdahaleler yetersiz kaldı. Bu esnada orada bulunan bir polis memuru kadına hızlıca heimlich manevrası uyguladı. Talihsiz kadının bu müdahale ile soluk borusuna kaçan yiyecek çıkartıldı ve rahat bir nefes aldı. Bu anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.
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