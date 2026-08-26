Video Yaşam Rize'de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada
Rize'de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada

Rize'de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada

26 Ağustos 2026 16:11

Rize'de trafikte tartıştıkları bisiklet sürücüsüne saldırmak amacıyla araçtan inen sürücü ve yolcuya toplam 360 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

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Olay, dün saat 17.05 sıralarında merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 53 AAL 697 plakalı otomobilde bulunan şahıslar ile bir bisiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Araçtan inen şahıslar, bisiklet sürücüsüne saldırdı. O anlar ise bisiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına anbean yansıdı.
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4 maddesi uyarınca "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" suçundan sürücü D.Y.A. ile yolcu A.C.A.'ya 180'er bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL idari para cezası uyguladı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konulurken, araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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