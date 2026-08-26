Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video
Giresun'da bir sürücünün cipiyle fabrikanın giriş kapısında yerde yatan köpeğin üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde zavallı köpeğin acı içinde sesler çıkardığı duyuldu.
Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Batlama Vadisi'nde faaliyet gösteren içme suyu şişeleme fabrikasına cipiyle gelen kişi, kapının açılmasını bekledi. Demir kapının açılmasıyla cipini hareket ettiren sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. Acı içinde sesler çıkaran köpek, üzerinde bir süre bekleyen aracın yeniden hareket ettirilmesiyle ayağa kalkıp, sekerek uzaklaştı. Yaşananlar iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülere ilişkin inceleme başlatılırken, fabrika sahiplerinin de sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.