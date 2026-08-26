Video Yaşam Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında
Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında

26 Ağustos 2026 16:01

Karabük'te 77 yaşındaki adam, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Zonguldak Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki 19 EU 303 plakalı otomobil, battı-çıktı istikametinden Cuma Pazarı Kavşağı yönüne sol şeritte seyir halindeyken yaya geçidine geldiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Y.'ye (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.'nin tedavisinin hastanenin sarı alanında sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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