Video Yaşam Arnavutköy'de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video
Arnavutköy'de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video

Arnavutköy'de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video

26 Ağustos 2026 16:52

Arnavutköy okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. Çocuk ağır yaralanırken bacağında ve ayağında kırıklar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay 20 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yer alan Şeyh Şamil Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine kale direği devrildi. Olay ardından ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken ayağında ve bacağında kırıklar meydana geldi. Aile olayla ilgili okuldan şikayetçi olurken gerekli önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Olay anı yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 yaşındaki çocuğun okul bahçesinde oyun oynadığı esnada başka bir arkadaşının kale direğine asıldığı kale direğine asılan çocuğun üzerine top gelerek düştüğü ve 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildiği görülüyor.

"4 YAŞINDAKİ OĞLUM EDİZ EREN, DEMİR KALE SABİTLENMEDİĞİ İÇİN BACAĞININ ÜSTÜNE DEMİR KALE DÜŞÜYOR"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan 4 yaşındaki çocuğun babası Gürkan Erman, " Geçen hafta Perşembe günü arkamdaki okulda çocuklar oyun oynamak için kapı açık oldukları için okula giriyorlar. İçeri girdiklerinde okul bahçesinde büyük bir kale var. O kalenin üzerinde mahallemizden bir çocuk sallanmak istiyor sallanırken çocuğa top geliyor, çocuğa top geldiği için dengesini kaybederek düşüyor, öne doğru düştüğü için de benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren, demir kale sabitlenmediği için bacağının üstüne demir kale düşüyor. Kalenin düşmesiyle birlikte çocuğun ayağında bir travma kırık oluşuyor. Bu hastane kayıtları ile tespit edildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI RİCA EDİYORUZ"

Çocuğun tedavisinin sürdüğünü belirten baba Erman, " Şu anda çocuğun ayağı alçıda, 1.5 - 2 ay bu şekilde yatacak. Olayın iç yüzü, okulun içerisindeki öğretmen yukarı kattan olayı görüyor, çocuklara seslenerek 'ne oluyor orada?' diyor. Çocuklarda çocuğun ayağına demir düştü hocam diyorlar. Öğretmen o esnada burayı çabuk terk edin, burayı boşaltın deyip, çocukları dışarı çıkartıyor. Olayda bir ihmal söz konusu. Okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor olayın adli kayıtları da alındı. Çocuğun şu an ayağı alçıda inşallah düzelmesini bekliyoruz. Bacağında büyük bir kırık söz konusu. İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez, böyle şeyler yaşanmaz. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz maalesef üzgünüz. Şimdi önlem olarak okulun bahçesinden kaleleri kaldırmışlar. Okula kale direği yapılacaksa sabitlenmesi gerekiyor. Okulun bahçesi şu anda açık çocuklar içeri girip top oynamak istiyorlar orada da böyle bir olay başımıza geldi" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video 03:18
Arnavutköy'de akılalmaz olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi | Video 26.08.2026 | 16:49
Rize’de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada 01:19
Rize'de bisiklet sürücüsünü darp eden şahıslara 360 bin lira ceza! Saldırı anı kamerada 26.08.2026 | 16:07
Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:13
Yerde yatan köpeği cipiyle ezdi! O anlar anlar kameraya böyle yansıdı | Video 26.08.2026 | 16:02
Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında 02:49
Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı adama otomobil çarptı! O anlar güvenlik kamerasında 26.08.2026 | 15:58
Şişli’de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video 00:37
Şişli'de araçların üzerine ağaç devrildi! Yol trafiğe kapandı | Video 26.08.2026 | 15:02
Alaşehir’de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 01:41
Alaşehir'de 21 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 26.08.2026 | 13:39
Aile Sağlığı Merkezi’nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 01:40
Aile Sağlığı Merkezi'nde beklemek istemeyen hasta, masalara vurup etrafı dağıttı | Video 26.08.2026 | 13:27
Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video 00:26
Artvin-Şavşat karayolunda heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı... | Video 26.08.2026 | 13:18
Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 00:13
Tırın önünden geçmeye çalışan kadın faciadan kıl payı kurtuldu! | Video 26.08.2026 | 13:02
Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video 05:25
Etkileşim - reklam - suç ekosistemi! Algoritma tuzağına dikkat: Markalar farkında olmadan suçu finanse ediyor | Video 26.08.2026 | 12:54
Bingöl’de barakada yangın çıktı! | Video 00:52
Bingöl'de barakada yangın çıktı! | Video 26.08.2026 | 12:30
Konya’da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video 00:58
Konya'da soluk borusuna yiyecek kaçan kadın polisin yaptığı heimlich manevrası ile ölümden döndü | Video 26.08.2026 | 12:24
Üsküdar ve Beykoz’da haraç almak için evleri kurşunladılar! 4 şüpheli yakalandı | Video 02:48
Üsküdar ve Beykoz'da haraç almak için evleri kurşunladılar! 4 şüpheli yakalandı | Video 26.08.2026 | 12:05
İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video 02:17
İzmir merkezli 2 ilde dev silah operasyonu: 13 gözaltı | Video 26.08.2026 | 11:41
Bakırköy’de operasyon: Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdılar! | Video 00:41
Bakırköy’de operasyon: Yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdılar! | Video 26.08.2026 | 11:24
Nazilli’de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 02:35
Nazilli'de motosikletlerin çarpıştığı feci kaza kamerada: 2 ağır yaralı | Video 26.08.2026 | 11:15
Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 02:15
Karaman’da 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 26.08.2026 | 10:58
Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada... 03:05
Avcılar’da skuter hırsızlığı kamerada... 26.08.2026 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada 00:29
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti, tır ile çarpışmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada 26.08.2026 | 10:32
Adana’da iki kadın, midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı! | Video 00:47
Adana'da iki kadın, midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu madde ile yakalandı! | Video 26.08.2026 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA