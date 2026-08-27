Video Yaşam Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video
Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video

Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alevlere teslim oldu | Video

27 Ağustos 2026 08:35

Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki ayakkabı tabanı üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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