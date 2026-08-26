Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında yeni perde! 37 klasörlük arşivi saklayan şüpheli yakalandı
26 Ağustos 2026 19:52
Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada, çarpıcı gelişmeler yaşandı… Antalya Kepez'de yapılan aramada ele geçirilen 37 klasörlük mali ve örgütsel arşivin saklanması sürecinde rol aldığı belirlenen Mehmet Akay, jandarma ekiplerinde yakalandı.
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