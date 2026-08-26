Video Dünya Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video
Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video

Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video

26 Ağustos 2026 14:37

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Limanı yakınlarında toprak kayması meydana gelirken, çok sayıda kişinin kayıp olmasından endişe edildiğini bildirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, Çin ile Nepal'i birbirine bağlayan Gyirong Limanı'nın Tibet tarafında yaşanan toprak kaymasında çok sayıda kişinin kayıp olmasından endişe edildiğini bildirdi.

Gyirong İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, limana Çin tarafından ulaşımı sağlayan yolların toprak kayması nedeniyle kapandığı belirtilirken, iletişim ve elektrik hizmetlerinin de kesildiği aktarıldı.

Öte yandan, Tibet sınırındaki Nepal'de meydana gelen sele ilişkin ülkenin Turizm Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere 385 turistten haber alınamadığı bildirildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tibet Özerk Bölgesi’nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video 03:03
Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video 26.08.2026 | 14:28
Portekiz’de alkollü sürücü yayaların arasına daldı: 12 yaralı | Video 00:29
Portekiz'de alkollü sürücü yayaların arasına daldı: 12 yaralı | Video 25.08.2026 | 16:43
İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, askerlerin korumasında Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı | Video 00:37
İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot, askerlerin korumasında Filistinlilere ait bir anıtı parçaladı | Video 25.08.2026 | 16:41
Ukrayna, Rusya’da Afipsky petrol rafinerisini vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 00:23
Ukrayna, Rusya'da Afipsky petrol rafinerisini vurdu: 2 ölü, 2 yaralı | Video 25.08.2026 | 13:08
İsrail Baş Hahamından skandal sözler: ’Filistin halkı yok’ | Video 01:20
İsrail Baş Hahamından skandal sözler: 'Filistin halkı yok' | Video 25.08.2026 | 09:45
Brezilya’da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 ölü | Video 00:22
Brezilya'da minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: 23 ölü | Video 19.08.2026 | 15:34
İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video 02:12
İran İHA’ları IKBY Başbakanı Barzani’nin özel ofisini hedef aldı | Video 17.08.2026 | 11:37
Endonezya’da 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 06:26
Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 15.08.2026 | 11:17
Filistinliler, Batı Şeria’da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video 06:26
Filistinliler, Batı Şeria'da İsrail işgaline karşı yürüyor | Video 14.08.2026 | 10:45
Yargıdan Meta ve TikTok’a ceza! Sosyal medyada bağımlılık tartışması mahkemeye taşındı | Video 01:40
Yargıdan Meta ve TikTok'a ceza! Sosyal medyada bağımlılık tartışması mahkemeye taşındı | Video 13.08.2026 | 11:33
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’den aylar sonra ilk görüntü: 13 saniyelik kayıt merakları artırdı | Video 00:14
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney’den aylar sonra ilk görüntü: 13 saniyelik kayıt merakları artırdı | Video 09.08.2026 | 16:44
İsrail’de Ketziot Hapishanesi’nin çevresine timsah yerleştirmek için hendeklerin kazıldığı görüntülendi | Video 00:35
İsrail'de Ketziot Hapishanesi'nin çevresine timsah yerleştirmek için hendeklerin kazıldığı görüntülendi | Video 05.08.2026 | 12:55
Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video 00:46
Peru’da uçak kazası! 13 kişi hayatını kaybetti | Video 02.08.2026 | 13:20
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı’nda 52’nci patlama | Video 03:23
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 52'nci patlama | Video 29.07.2026 | 10:31
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 01:23
Çin’de art arda 5,7 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem | Video 28.07.2026 | 15:12
Çin’de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 00:23
Çin'de hortum bir aracı havaya uçurdu! İşte o anlar... | Video 23.07.2026 | 16:40
Ukrayna’dan Rusya’nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 02:36
Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video 22.07.2026 | 15:01
15 milyonda bir görülen mucize doğum: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi | Video 01:08
15 milyonda bir görülen mucize doğum: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi | Video 22.07.2026 | 09:50
Fildişi Sahili’nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video 00:41
Fildişi Sahili'nde feci kaza! Yolcu otobüsü nehre uçtu: 24 ölü, 36 yaralı | Video 14.07.2026 | 16:04
Yolcu uçağında panik anları: Motordan kopan parça kabindeki camı kırdı! | Video 00:15
Yolcu uçağında panik anları: Motordan kopan parça kabindeki camı kırdı! | Video 10.07.2026 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA