Tibet Özerk Bölgesi'nde toprak kayması! Çok sayıda kişi kayboldu | Video
26 Ağustos 2026 14:37
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Gyirong Limanı yakınlarında toprak kayması meydana gelirken, çok sayıda kişinin kayıp olmasından endişe edildiğini bildirildi.
Gyirong İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, limana Çin tarafından ulaşımı sağlayan yolların toprak kayması nedeniyle kapandığı belirtilirken, iletişim ve elektrik hizmetlerinin de kesildiği aktarıldı.
Öte yandan, Tibet sınırındaki Nepal'de meydana gelen sele ilişkin ülkenin Turizm Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 291'i yabancı uyruklu olmak üzere 385 turistten haber alınamadığı bildirildi.
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