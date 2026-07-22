Ukrayna'dan Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı | Video
22 Temmuz 2026 15:05
Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, son iki gün içinde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Robert Brovdi, "6-22 Temmuz tarihleri arasında 126'sı Azak Denizi'nde, 70'i Karadeniz'de olmak üzere toplam 196 deniz aracı vuruldu ve etkisiz hale getirildi. 1-22 Temmuz döneminde operasyon kapsamında hedef alınan enerji tesislerinin toplam sayısı 117'ye ulaştı" dedi.
Açıklamasında "Biz ayakta kalacağız. Moskova düşecek. Kırım'ı yeniden kalkındıracak ve yeniden inşa edeceğiz" sözlerini paylaşan Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brovdi, 21-22 Temmuz tarihlerinde Kırım'da 11, işgal altındaki diğer bölgelerde ise 2 olmak üzere toplam 13 enerji merkezi ve trafo merkezinin de başarıyla hedef alındığını bildirdi.
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