Video Dünya Trump'ın makam araçlarını Türkiye'ye getiren C-17 tipi uçak, Ankara Havalimanı'nda görüntülendi | Video
Trump'ın makam araçlarını Türkiye'ye getiren C-17 tipi uçak, Ankara Havalimanı'nda görüntülendi | Video

Trump'ın makam araçlarını Türkiye'ye getiren C-17 tipi uçak, Ankara Havalimanı'nda görüntülendi | Video

06 Temmuz 2026 11:16

ABD Başkanı Donald Trump’ın makam araçları ve helikopterini Türkiye’ye getiren C-17 tipi ağır nakliye uçağı, Ankara Havalimanı’nda görüntülendi. Öte yandan, Trump'ın uçağının da yarın buraya ineceği öğrenildi.

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