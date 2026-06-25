Video Dünya Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video

25 Haziran 2026 14:12

Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da deprem paniği yaşandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 18:04'te merkez üssü başkent Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Karakas başta olmak üzere birçok bölgede yıkıma yol açan depremlerin ardından geçici tsunami uyarısı yapıldı. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yaptı.

VENEZUELA İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi. Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu. Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Venezuela’daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı | Video 00:40
Venezuela'daki depremlere yakalanan Türk, o anları böyle kaydetti: "Her yer cehennem gibi, her yer yıkıldı" | Video 25.06.2026 | 09:45
Venezuela’da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video 09:28
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video 25.06.2026 | 08:40
ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: ’Bölgesel ateşkes istiyoruz’ 02:34
ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: 'Bölgesel ateşkes istiyoruz' 22.06.2026 | 14:22
İsviçre’deki ABD-İran görüşmelerinden kritik mesajlar: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! 11:01
İsviçre’deki ABD-İran görüşmelerinden kritik mesajlar: Müzakerelerde ilerleme kaydettik! 21.06.2026 | 16:10
Görenlerin midesi bulanıyor ama zenginler servet ödüyor: İşte dünyanın en tuhaf lezzeti! 00:13
Görenlerin midesi bulanıyor ama zenginler servet ödüyor: İşte dünyanın en tuhaf lezzeti! 18.06.2026 | 14:07
Trump, İran anlaşmasını imzaladı! Beyaz Saray o anın görüntülerini yayınladı | Video 01:09
Trump, İran anlaşmasını imzaladı! Beyaz Saray o anın görüntülerini yayınladı | Video 18.06.2026 | 10:42
ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 05:11
ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.06.2026 | 08:31
Pakistan’da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 00:25
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 10.06.2026 | 15:41
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 00:46
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 09.06.2026 | 15:20
Filipinler’de 7.8 büyüklüğünde deprem! 00:54
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem! 08.06.2026 | 09:07
İsrail, Gazze’de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 03:13
İsrail, Gazze'de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:29
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 00:12
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 04.06.2026 | 08:51
Hindistan’da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 02:45
Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 03.06.2026 | 12:27
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 03.06.2026 | 10:49
Pakistan’ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
Rusya’dan Ukrayna geneline füze ve İHA’lı saldırı: 13 ölü | Video 05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
Milyarder Jeff Bezos’un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 04:47
Milyarder Jeff Bezos'un firmasına ait New Glenn roketinin motor testi sırasında patlama meydana geldi 29.05.2026 | 10:22
İsrail, Lübnan’ı vurdu: 31 ölü | Video 04:24
İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü | Video 27.05.2026 | 13:49
Güney Kore’de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 00:14
Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.05.2026 | 14:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA