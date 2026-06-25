Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Korku dolu anlar kamerada | Video
25 Haziran 2026 14:12
Venezuela’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas dahil birçok şehirde yıkıma yol açtı. Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, güvenlik riski nedeniyle halka evlerine girmeme uyarısında bulundu.
VENEZUELA İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO: "DURUM ENDİŞE VERİCİ"
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, depremlerin ülkenin birçok eyaletinde hissedildiğini belirterek, özellikle başkent Karakas ve çevresindeki çöken yapılar nedeniyle durumun "endişe verici" olduğunu söyledi. Arama-kurtarma çalışmaları için harekete geçtiklerini belirten Cabello, "Bazı vatandaşlarımızın çaresizlik hissetmesini anlıyoruz, ancak en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için protokollere uygun hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Sarsıntılarda hasar gören yapıların yıkılabileceğine dikkat çeken Cabello, halka evlerine girmeme uyarısında bulundu. Depremler nedeniyle sokaklarda yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
09:28
02:34
ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance: 'Bölgesel ateşkes istiyoruz' 22.06.2026 | 14:22
11:01
00:13
01:09
05:11
ABD’deki hastanede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 17.06.2026 | 08:31
00:25
Pakistan'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı 10.06.2026 | 15:41
00:46
İsrail’den Tyre’ye saldırı: 8 ölü | Video 09.06.2026 | 15:20
00:54
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem! 08.06.2026 | 09:07
03:13
İsrail, Gazze'de apartmanları vurdu: 9 ölü, 15 yaralı | Video 05.06.2026 | 11:29
00:12
ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: 2 ölü | Video 04.06.2026 | 08:51
02:45
Hindistan'da pansiyon yangını: 21 ölü | Video 03.06.2026 | 12:27
00:10
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü | Video 03.06.2026 | 10:49
02:23
Pakistan'ı toz fırtınası vurdu: 4 ölü, 60 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:52
05:42
Rusya'dan Ukrayna geneline füze ve İHA'lı saldırı: 13 ölü | Video 02.06.2026 | 11:24
01:42
İsrail Beyrut’un Dahiye bölgesini vurdu: Katil Netanyahu talimat vermişti 01.06.2026 | 11:26
04:47
04:24
İsrail, Lübnan'ı vurdu: 31 ölü | Video 27.05.2026 | 13:49
00:14
Güney Kore'de üst geçit çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.05.2026 | 14:58