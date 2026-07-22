15 milyonda bir görülen mucize doğum: Tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi | Video
22 Temmuz 2026 09:54
Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan 34 yaşındaki Jenitar Na’amoana, “15 milyonda bir” görüldüğü belirtilen gebeliğin ardından tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Vakanın Avustralya’da bir ilk olduğu değerlendiriliyor.
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