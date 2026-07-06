Video Dünya Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video
Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video

Hamaney’e Tahran’da son veda! Binler meydanlara toplandı | Video

06 Temmuz 2026 14:00

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan milyonlarca İranlı, başkentte Demavend Caddesi'nden başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

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