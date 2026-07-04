NATO ülkelerinin Ankara'daki bazı büyükelçileri, NATO Ankara Zirvesi'ni değerlendirdi | Video
04 Temmuz 2026 14:53
NATO üyesi ülkelerinin Ankara'daki yabancı misyon temsilcileri, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek "2026 NATO Ankara Zirvesi"ne ilişkin AA'ya konuştu.
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