Video Yaşam SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video

SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video

18 Ağustos 2026 13:39

Son dakika haberi: Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

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