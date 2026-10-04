Video Yaşam İstanbul’da kuryeye feci dayak: Sebebi pes dedirtti! 'Sana özür videosu çektireceğiz' | Video
İstanbul’da kuryeye feci dayak: Sebebi pes dedirtti! 'Sana özür videosu çektireceğiz' | Video

İstanbul’da kuryeye feci dayak: Sebebi pes dedirtti! 'Sana özür videosu çektireceğiz' | Video

04 Ekim 2026 10:51

Sarıyer’de motokurye Ahmet Yasin E. (27), iddiaya göre ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. (26) ve yanındaki 3 kişi tarafından yolu kesilerek tekme ve yumruklarla darbedildi; başına kaskla vuruldu. Silah gösterilip küfür ve hakaret edilen, burnu ve beli kırılan kurye, hastanedeki tedavisinin ardından şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmasıyla Muharrem Y. ile arkadaşı Fatih M. (37) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay anı kask kamerasına yansıdı.

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Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 20.40 sıralarında Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçıda motokurye olarak çalışan Ahmet Yasin E., daha önce bir dönercide birlikte çalıştığı Muharrem Y.'nin ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktı. İddiaya göre Ahmet Yasin E., Muharrem Y.'nin arkadaşı Fatih M. aracılığıyla sosyal medya üzerinden 'Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim' diye mesaj gönderdi.

TEKME TOKAT DÖVÜP BAŞINA KASKLA VURDULAR

Mesajın ardından Muharrem Y., arkadaşı Fatih M. ve yanlarına aldıkları 2 kişiyle, çalıştığı iş yerinden sipariş götürmek için yola çıkan Ahmet Yasin E.'nin önünü kesti. Plakasız 2 motosikletle olay yerine gelen 4 kişi, iddiaya göre silah gösterdikleri motokuryeye motosikletten inmesini söyledi. Şüpheliler, kaskını çıkardıkları Ahmet Yasin E.'ye küfür ve hakaret etti ardından da tekme ve yumruklarla saldırdı. Motokurye başına aldığı kask darbelerinin ardından yaralandı.

'SANA ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRECEĞİZ'

Saldırının ardından hastaneye giden Ahmet Yasin E.'nin darbedilmesinin ardından, burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kurye, tedavisi sonrası sağlık raporu alarak polis merkezine gitti. Ahmet Yasin E.'nin şikayeti üzerine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ve mağdurun ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Muharrem Y. ile Fatih M.'nin kimliklerini tespit etti.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

İki şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafında gözaltına alındı. Ahmet Yasin E., polise verdiği ilk ifadede, saldırganlardan Muharrem Y.'nin eski iş arkadaşı olduğunu söyledi. Muharrem Y.'nin olay sırasında Fatih M.'nin selamını getirdiklerini söylediğini, ardından 'Sana özür videosu çektireceğiz' diyerek üzerine yürüdüğünü belirtti. Ahmet Yasin E., Muharrem Y. ile yanındaki 3 kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Yapılan kontrollerde Ahmet Yasin E. ve Muharrem Y.'nin 2'şer, Fatih M.'nin ise 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçları kapsamında haklarında işlem yapılan Muharrem Y. ile Fatih M. adliyeye sevk edildi. Olay anı ise kask kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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