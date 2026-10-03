Sahte altın yalanıyla milyonluk vurgun! Tüm birikimini kendi elleriyle teslim etti: Dolandırıcılar yaşlı adamı böyle tuzağa çekmiş… | Video

03 Ekim 2026 12:15

İstanbul Üsküdar’da yaşayan 79 yaşındaki emekli Abdülkadir A.’nın başına gelen gelenler hayatını kabusa çevirdi. Yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar 'adınız sahte altın ve para soruşturmasına karıştı' dedi. Bu duruma inanan Abdülkadir A. Servet değerindeki ziynet eşyası ve dövizlerini elleriyle sahtekarlara teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede eve gelip parayı alan, onun parayı teslim ettiği kişiler dahil 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

Murat Reis Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen dolandırıcılık olayı iddialara göre şöyle yaşandı. Memur emeklisi Abdülkadir A.'yı bir kişi telefonla aradı. Önce isminin bir soruşturmaya karıştığını söyledi. Uzun uzun telefonla konuştu. Bu konuşma sırasında evde olan paraların miktarına kadar öğrendi. Bir süre sonra kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı 'evdeki paraların ve altınların sahte altın operasyonunda adı geçen bir yerden alınmış olabileceğinden şüpheleniyoruz' dedi. İşi daha da ileri götürüp birazdan eve adamının geleceğini söyledi. Asıl mesele bundan sonra başladı.

15 MİLYON 500 BİN LİRAYI ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Bir süre sonra eve kendisini polis olarak tanıtan bir adam geldi. İçeri giren şüpheli evdeki altınlar ile kendilerinin yaptığı operasyonda ele geçen altınlar aynı mı kontrol etmemiz lazım dedi. O gün için oruç tuttuğunu belirten yaşlı adam orucumu açtıktan sonra gelin dese de 'biz o zamana kadar işimizi bitirip sana paranı teslim ederiz' dedi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki dövizi nakit para ve altını elleriyle teslim etti. Şüpheli poşetle paraları alıp kaçtı.

SAHTE ALTIN OPERASYONUNA ADIN KARIŞMIŞ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı adam hemen polise gidip şikayetçi oldu. "Beni biri aradı polisim dedi adıma hat açılmış, paraların sahte olabilir operasyonda ele geçenlerle aynı mı kontrol etmemiz lazım. Seni mağdur etmeyeceğiz dedi bende inandım. Eve gelen adama paraları verdim. Aldı gitti" dedi.

24 SAATTE PARANIN İZİ BULUNDU

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kısa süre içerinden incelenen kamara görüntülerinden önce eve gelen şüpheli daha sonra o şüphelinin parkta paraları teslim ettiği şüpheli belirlendi. Dolandırıcılık Büro Ekipleri olayın üzerinden 24 saat geçmeden paranın izini adım adım sürdü.

5 ŞÜPHELİ 1 GÜN SONRA YAKALANDI

3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı götürüp kripto parasına aktardığı 2 döviz firması çalışanı da yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden eve gelip parayı ilk teslim alan kişi kendi komisyonu olan 50 bin lira nakit para, 1 tam altın ve 2 gramı polise teslim etti. Ele geçirilen paralar sahibine verildi.

PARALAR SOĞUK CÜZDANA GİTMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kripto para olarak soğuk cüzdana atılan kalan paranın izini sürüyor.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.



PARALARI ALDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan eve gelen şüphelinin adres teyidi için etrafta gezindiği fotoğraflar çekip eve girdiği anlar ve paralarla çıktığı anlar kameralara yansıdı. Şüphelinin aldığı parayı bir kafede teslim ettiği anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.