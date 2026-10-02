Amasya'da av bayilerine operasyon: 58 bin 372 fişek, silah ve tüfek ele geçirildi | Video

02 Ekim 2026 09:21

Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik silah ve mühimmat operasyonunda 58 bin 372 tabanca fişeği ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 2 kişi tutuklandı.