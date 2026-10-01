İzmir-Torbalı'da metal fabrikasında patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı... | Video

01 Ekim 2026 14:21

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada, 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'de olay, sabah saatlerinde Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında yaşandı. Fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3'Ü AĞIR 7 İŞÇİ YARALANDI

Olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.