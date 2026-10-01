Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video

01 Ekim 2026 11:54

Kağıthane’de kepenkleri kapalı kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda iş yerinin kepengine 4 kurşun isabet ederken, şüphelilerin saldırı anını cep telefonu kameraıyla kaydettiği anlar da görülüyor. Diğer yandan kuyumcu dükkanı sahibinin daha önce tehdit aldığını söylediği ve savcılığa başvurduğu öğrenildi. Saldırının da aralarında bulunduğu 4 olayla ilgili çalışma yürüten organize polisi, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, 5 Eylül Cumartesi günü Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet H.'ye (69) ait kuyumcuya, kepenkleri kapalı olduğu sırada silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde iş yerinin kepengine 4 kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde ve çevresinde olayla ilgili inceleme başlattı.

KUYUMCUYA SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açıldığı, motosikleti kullanan şüphelinin o anları cep telefonuyla kaydettiği ve bağırdığı anlar görülüyor. Diğer yandan iş yeri sahibi Mehmet H.,'nin polisle yaptığı görüşmede daha önce tehdit aldığını söylediği ve bu nedenle savcılığa başvurduğu öğrenildi.

HEM ATEŞ ETTİLER HEM KAYDETTİLER

Görüntülerde kuyumcu önüne motosikletle gelen şüphelilerden aracı kullanananın cep telefonuyla kayda girdiği anlar görülüyor. Bu sırada arkada oturan şüpheli ise kuyumcuya peş peşe 4 el ateş ediyor. Çevredekilerin bağırdığı analrın da duyulduğpu görüntülerde silahlı saldırının ardından şüphelilerin sokaktan hızla uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yürüttükleri çalışmalarda, aralarında Kağıthane'deki kuyumcuya yönelik saldırının da bulunduğu 4 olayı inceledi. Çalışmaların, 27 Ağustos'ta Avcılar'da bir iş yerinin kundaklanması ve 27 Eylül'de Eyüpsultan'da bir iş yerine silahla ateş açılması olaylarını da kapsadığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.