Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video
30 Eylül 2026 16:25
Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, veresiye alkol alma talebi reddedilen bir kişi, kamyonuyla tekel bayisinin içine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Geyve ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, veresiye alkol almak için tekel bayisine gelen şahıs, talebi reddedilince işletmeci ile tartıştı. Talebinin reddedilmesine öfkelenen şahıs, olay yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra kamyonu ile geri döndü. Şüpheli, veresiye vermeyen tekel bayisinin içine kamyonuyla daldı.
İş yerinin camlarını, vitrinlerini ve içerideki malları ezen sürücü, işletmede büyük çapta hasara yol açtı. Olayın ardından ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonuyla dükkana dalarak ağır hasar oluşturan şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MÜŞTERİ SANİYELER İLE KURTULDU, O ANLAR KAMERADA
Kamyonun dükkana girdiği anları, işletmenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, dükkan içerisindeki müşterilerin alışveriş yapması, kamyonun geldiğini gören müşterinin arka tarafa kaçması, kamyonun bir anda dükkanın camından içeriye girmesi ve olayın sonrasında dükkanda yaşanan panik anları yer alıyor.
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