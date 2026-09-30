Tartışma sonrası kamyonuyla tekel bayisine daldı, müşteri saniyelerle kurtuldu! | Video

30 Eylül 2026 16:25

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, veresiye alkol alma talebi reddedilen bir kişi, kamyonuyla tekel bayisinin içine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.