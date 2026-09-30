Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen ses kaydı ortaya çıktı: "Ben seni hazmedemiyorum" | Video

30 Eylül 2026 10:05

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. ATV Haber'in ulaştığı kayıtlarda, Güllü ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter arasında geçen konuşma yer aldı. Sohbette Gülter'in annesine, "Ben senin gücünü hazmedemiyorum" dediği duyulurken, Güllü'nün ise kızına duygusal bir şekilde, "Sen benim canımsın" dediği duyuldu.