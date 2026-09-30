Diyarbakır'da iş yerine silahlı saldırı kamerada | Video
30 Eylül 2026 09:24
Diyarbakır'da yüzü maskeli şahıs tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz hafta Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde motosikletin arka tarafından inen yüzü maskeli bir kişi, belinden çıkardığı silahla iş yerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yapılan titiz çalışmaların ardından şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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