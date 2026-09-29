Bilecik'te otomobil şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı | Video
29 Eylül 2026 14:15
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.Kaza; Bilecik-Eskişehir karayolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde bulunan otomobil sürücü Selatin K. br anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti Kontrolden çıkan araç karayolu üzerinde Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu. Araçlara çarparak duran araç sürücü ve araçta yolcu olarak 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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