Video Yaşam Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video
Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video

Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video

29 Eylül 2026 09:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda TOKİ'ye ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, yapılan değerlendirmeye göre toplamda 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı belirlendi. İncelemelerde ayrıca, müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı. Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.

PARALAR KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARILDI
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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