Ankara merkezli 7 ilde sahte belge operasyonu: 95 milyon liralık vurguna 7 tutuklama | Video

29 Eylül 2026 09:18

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda TOKİ'ye ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı, yapılan değerlendirmeye göre toplamda 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç tespit edildi.