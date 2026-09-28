Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Cezaevi doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu | Video
28 Eylül 2026 12:15
Son dakika haberleri: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan cezaevi doktoru Turgay Tamer (66) evinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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