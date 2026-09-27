Gaziantep’teki 7 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
27 Eylül 2026 20:59
Gaziantep’te otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin otobüsün şehrine geçerek kafa kafaya çarpışma anları yer aldı.
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