Video Spor MAÇ ÖZETİ İZLE | Arnavutluk 2-0 Belarus
MAÇ ÖZETİ İZLE | Arnavutluk 2-0 Belarus

MAÇ ÖZETİ İZLE | Arnavutluk 2-0 Belarus

27 Eylül 2026 01:25

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un ilk haftasında oynanan maçta Arnavutluk sahasında Belarus'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçın özet görüntüleri...

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