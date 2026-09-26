MAÇ ÖZETİ İZLE | Slovenya - İskoçya
26 Eylül 2026 21:35
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 1’in ilk haftasında Slovenya ile İskoçya golsüz berabere kaldı. İşte maçın özet görüntüleri...Uefa Uluslar Ligi B Grubu'nda Slovenya ile İskoçya 0-0 berabere kaldı.
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