TIKLA İZLE | Uğurcan Çakır'dan muhteşem kurtarış!

25 Eylül 2026 22:40

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında evinde Fransa'yı konuk etti. Maçın 43. dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, Olise'nin yaptığı vuruşta muhteşem bir kurtarışa imza attı ve gole engel oldu. İşte o anlar...