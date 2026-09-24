GOL İZLE | Hollanda 1-1 Almanya (Cody Gakpo)
24 Eylül 2026 23:47
UEFA Uluslar Ligi A Ligi B Grubu maçında Hollanda, Cody Gakpo'nun 90+2. dakikada attığı golle Almanya karşısında skoru 1-1’e getirdi.
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