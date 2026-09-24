GOL İZLE | Norveç 1-0 Danimarka (Oscar Bobb)
24 Eylül 2026 22:13
UEFA Uluslar Ligi A Ligi D grubu maçında Norveç, Oscar Bobb'un 14. dakikada attığı golle Danimarka karşısında 1-0 öne geçti.
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