A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı kararı!

24 Eylül 2026 18:39

UEFA Uluslar Ligi'nde cuma günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı, bir maçlığına Ümit Milli Takım'a gönderildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.