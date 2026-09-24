Video Spor A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı kararı!
A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı kararı!

A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı kararı!

24 Eylül 2026 18:39

UEFA Uluslar Ligi'nde cuma günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı, bir maçlığına Ümit Milli Takım'a gönderildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.

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