A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı kararı!
24 Eylül 2026 18:39
UEFA Uluslar Ligi'nde cuma günü Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İlhan Fakılı, bir maçlığına Ümit Milli Takım'a gönderildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.
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