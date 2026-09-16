Video Spor Doğan, Tekke'nin ayrılığının perde arkasını anlattı! 'Ben de A Spor'dan öğrendim' | Video
Doğan, Tekke'nin ayrılığının perde arkasını anlattı!

Doğan, Tekke'nin ayrılığının perde arkasını anlattı! "Ben de A Spor'dan öğrendim" | Video

16 Eylül 2026 15:40

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Cüneyt Şen ve Ulaş Özdemir'in sorularını yanıtlayan Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ayrılığının perde arkasını anlattı.

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