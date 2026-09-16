Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video
16 Eylül 2026 15:25
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, destekleri dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Dr. Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür etti.
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