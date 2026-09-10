Maltepe'deki kiracı vahşetinde yeni gelişme: Ev sahibinin eşini katlettiği anlar ortaya çıktı.
10 Eylül 2026 19:22
İstanbul Maltepe'de aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan kiracı ve ev sahibi arasında tartışma kanlı bitti. Cinnet getiren kiracı ev sahibini ve eşini katlederken, avukatı da ağır yaraladı. Öte yandan öfkeli kiracının ev sahibinin eşini katlettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.
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