Video Yaşam Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti
Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti

Oyuncu Melisa Döngel’e trafikte dehşeti yaşattı! Silahını gösterip tehdit etti

10 Eylül 2026 18:30

İstanbul Sarıyer’de oyuncu Melisa Döngel ve beraberindeki arkadaşı, trafikte yaşadıkları tartışmanın ardından büyük korku yaşadı. İddiaya göre başka bir aracın sürücüsü, trafik akışının devam ettiği caddede aracını durdurarak Döngel’in bulunduğu araca silah gösterdi. Trafik güvenliğini de tehlikeye atan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Araçta ruhsatlı tabanca ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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