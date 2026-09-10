Tanker ile kamyon çarpıştı! Kaza anı kamerada

10 Eylül 2026 13:08

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde LNG tankeri ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen 3 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Kozluçay köyü kavşağında meydana geldi. H.T. idaresindeki 72 ADD 912 plakalı sıvılaştırılmış gaz (LNG) tankeri kavşağa giriş yaptığı sırada karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 32 ADV 151 plakalı kamyonla çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. 3 kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, vatandaşlar ve sağlık görevlilerinin yardımıyla çıkarılarak ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Kaza sonrası bir süre yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatılarak geçişlere kontrollü izin verildi. Araçlar yoldan çekildikten sonra yol tamamen trafiğe açılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı kavşaktaki yol şantiyesinin güvenlik kamerasına yansıdı.