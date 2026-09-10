Ankara'da düğünde havaya ateş açan 6 şahıs gözaltına alındı | Video
10 Eylül 2026 08:36
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 6 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, Çankaya İlçesi Dodurga Mahallesi'nde bir düğünde havaya rast gele ateş açıldığı bilgisini alan polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Edinilen bilgilere göre, harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameraları ve çevredekilerin çektikleri onlarca saatlik görüntüyü inceleyerek, olay da silah kullandıkları belirlenen 6 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfekle, 1 av tüfeği ile 633 çeşitli çapta tabanca mermisi ve 267 tüfek fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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